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Türkiye
AA 14.08.2026 19:24

Palamut ve torik av sezonu küçük ölçekli balıkçılar için 15 Ağustos'ta başlayacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, palamut ve torik avcılığında, küçük ölçekli balıkçılar için sezonun erkene çekilerek, 15 Ağustos itibarıyla başlayacağını açıkladı.

Palamut ve torik av sezonu küçük ölçekli balıkçılar için 15 Ağustos'ta başlayacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından palamut ve torik av sezonu küçük ölçekli balıkçılar için paylaşım yaptı.

Kıyı balıkçılarının yıllardır beklediği müjdeyi hayata geçirdiklerini vurgulayan Yumaklı, palamut ve torik avcılığında yeni bir dönemin kapılarını araladıklarını belirtti.

Yumaklı, yeni dönemle ilgili şunları kaydetti:

"Palamut ve torik avcılığında uzatma ağlarıyla ekmeğini kazanan küçük ölçekli balıkçılarımız için sezonu 15 gün erkene çekiyoruz, 15 Ağustos itibarıyla başlatıyoruz. Rabb'im balıkçılarımızın rızkını bol, ağlarını bereketli eylesin."

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Balıkçılık Palamut
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