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Dünya
AA 14.08.2026 18:59

Japonya, Putin'in Kuril Adaları ziyaretinin ardından atılacak adımları değerlendiriyor

Japonya Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iki ülke arasında ihtilafa konu olan Kuril Adaları'nı ziyaretinin ardından "atılacak adımların değerlendirildiğini" belirtti.

Japonya, Putin'in Kuril Adaları ziyaretinin ardından atılacak adımları değerlendiriyor

Kyodo News'un haberine göre, Japonya Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, Putin'in Kuril Adaları ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yetkili, "Bundan sonra hangi adımın atılacağını değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Putin'in Kuril ziyareti gerginliğe yol açmıştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün, iki ülke arasında ihtilafa konu olan Kuril Adaları zincirinin parçası olan İturup Adası'nı ziyaret etmişti.

Japonya tarafından yapılan açıklamada ise söz konusu ziyaretin "şiddetle protesto edildiği" belirtilmişti.

Rusya'nın Sahalin Bölgesi'ne bağlı İturup Adası, Kuril Adaları'nın güneyinde yer alıyor. İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar Japonya'nın hakimiyetinde bulunan Kuril Adaları, 1945'te eski Sovyetler Birliği'nin hakimiyetine geçmişti.

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