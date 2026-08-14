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TRT Akademi
TRT Haber 14.08.2026 17:47

TRT'den Kazakistan'a medyada yapay zeka eğitimi

TRT, TİKA iş birliğiyle Kazakistan'dan gelen medya çalışanlarını ağırlamaya hazırlanıyor. TRT Akademi tarafından düzenlenen "Medyada Yapay Zeka Kullanımı ve Sosyal Medya & Dijital Medya Habercilik Eğitim Programı", 17-21 Ağustos 2026 tarihlerinde TRT Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilecek.

TRT'den Kazakistan'a medyada yapay zeka eğitimi

Kazakistan Cumhuriyeti Baş Editörler Kulübü Kamu Birliği çalışanlarından 13 katılımcı programda yer alacak.

Eğitimde, günümüz medya dünyasında öne çıkan yapay zeka teknolojileri ve dijital habercilik uygulamaları farklı başlıklarda ele alınacak.

Yapay zeka ve dijital habercilik bir arada

5 gün sürecek eğitim programında katılımcılar; Dijital Medyada İçerik Üretimi, Gazeteciler İçin Sosyal Medya Takip Yöntemleri, Yapay Zeka ile Görsel İletişim, Yapay Zeka Optimizasyonu ve Mobil Gazetecilik (MOJO) alanlarında eğitim alacaklar.

Program kapsamında, dijital medya için içerik üretim süreçleri ve sosyal medyanın haber takibinde etkin şekilde kullanılması ele alınacak. Dijital haberciliğin değişen üretim biçimleri üzerine önemli bilgiler katılımcılarla paylaşılacak. 

Katılımcılar, teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı çalışmalarla farklı dijital içerik üretim yöntemlerini deneyimleme fırsatı bulacaklar.

Mobil gazeteciliğin imkanları ele alınacak

Programın önemli başlıklarından birini de mobil gazetecilik oluşturacak.

Katılımcılar, mobil cihazların haber üretim ve yayın süreçlerinde kullanımına ilişkin bilgi edinecekler. Dijital platformlara uygun içerik üretim yöntemlerini de uygulamalı olarak inceleme imkanı bulacaklar.

Eğitim programı, dijital medyada hızla değişen üretim ve tüketim alışkanlıkları doğrultusunda hazırlandı.

Gazetecilerin yeni teknolojilere uyum sağlamaları ve dijital araçları habercilik süreçlerinde daha etkin kullanmaları hedefleniyor.

TRT’nin yayıncılık birimleri yakından tanıtılacak

Eğitim programı yalnızca sınıf içi çalışmalarla sınırlı kalmayacak. Katılımcılar, TRT Haber stüdyoları ve ilgili yayın birimlerini ziyaret ederek haber üretim ve yayın süreçlerini yakından görme fırsatı bulacaklar.

Program kapsamında ayrıca TRT Yayıncılık Tarihi Müzesi de ziyaret edilecek.

TRT, tecrübesini Kazakistan ile paylaşıyor

Yurt dışına yönelik eğitim faaliyetleri kapsamında TRT, yeni medya, televizyon, haber ve radyo gibi farklı alanlarda eğitim programları düzenlemeye devam ediyor.

2015 yılından bu yana 3 bin 858 kişiye yönelik toplam 165 eğitim programı gerçekleştirildi. Kazakistan özelinde ise bugüne kadar 14 farklı eğitim düzenlendi ve bu programlara toplam 262 kişi katıldı.

TRT Akademi’nin kurumsal, yurt dışı ve bireysel eğitimleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler trtakademi.com.tr adresini ziyaret edebilir.

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