Karabük'te bir kişi KKKA nedeniyle hayatını kaybetti

Karabük'ün Eflani ilçesine bağlı Osmanlar köyünde yaşayan 61 yaşındaki Nuri Bostancı'ya, 6 Ağustos'ta kene tutundu.
Bir süre sonra rahatsızlanan Bostancı, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine başvurdu.
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Bostancı, kurtarılamadı.
Yakınları tarafından teslim alınan Bostancı'nın cenazesi, Eflani Merkez Çarşı Camisi'ne getirildi.
Bostancı'nın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Osmanlar köyü Akbaş Mahallesi mezarlığına defnedildi.