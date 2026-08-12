TRT Akademi’de editörlük eğitimi sanal sınıf ortamında başlıyor

TRT Akademi tarafından düzenlenen Editörlük eğitimi, 24 Ağustos- 14 Eylül 2026 tarihleri arasında sanal sınıf ortamında gerçekleştirilecek.

9 bölümden oluşan programından ardından teorik ve uygulama sınavı yapılacak.

Başarılı olan katılımcılar TRT onaylı başarı belgesi alarak eğitim sürecini belgelendirebilecekler.

Editörlük alanında kapsamlı eğitim

Eğitim boyunca katılımcılara “editörlük” kavramının farklı yönleri aktarılırken, haber ve yayın editörlerinin sorumlulukları hakkında kapsamlı bilgiler sunulacak.

Eğitimin uygulamalarla desteklenecek olması sayesinde katılımcılar mesleki becerilerini geliştirebilecekler.

Program kapsamında editörün görevleri, haber editörlüğü ve yayın editörlüğü başlıkları işlenecek.

Katılımcılar, haber metinlerinin denetlenmesi ve haber içeriğinin yayına hazırlanması sırasında dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında bilgi edinecek.

Eğitimde ayrıca ekran ve stüdyo görselleri ile özel yayınlar da ele alınacak.

Haberlerin yalnızca metinsel açıdan değil görsel ve yayın bütünlüğü açısından da değerlendirilmesine yönelik uygulamalara yer verilecek.

Haber denetim ve redaksiyon süreci

Editörlük eğitiminin öne çıkan başlıklarından biri de haber denetim ve redaksiyon uygulamaları olacak.

Katılımcılar, haber metinlerinin kontrolü ve düzenlenmesi süreçlerini uygulamalı çalışmalarla deneyimleme fırsatı bulacak.

Toplam 26 saat sürecek eğitim, teorik bilgilerin yanı sıra uygulama odaklı çalışmaları da kapsayacak.

TRT’nin deneyimli editörü eğitim verecek

Uzun yıllara dayanan televizyon haberciliği deneyimiyle Abdullah Koltuk eğitici olarak görev yapacak.

Televizyonculuğun farklı alanlarında çok sayıda görev üstlenen Abdullah Koltuk, bilgi birikimini katılımcılarla paylaşacak.

TRT Akademi’nin farklı eğitim modellerinden biri olan sanal sınıf formatında gerçekleştirilecek olan eğitim, katılımcılara bulundukları yerden eğitime dâhil olma fırsatı sunuyor.

Haber üretim süreçlerini daha yakından tanımak, haber metinlerinin hazırlanması ve denetlenmesi konusunda bilgi sahibi olmak isteyenler için hazırlanan program katılımcılarını bekliyor.

Editörlük alanında mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyenler, eğitim programının detaylarına trtakademi.com.tr adresinden ulaşabilir.