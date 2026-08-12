Açık 30.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.08.2026 09:19

Irak Başbakanı Zeydi, silahların devletin kontrolünde toplanması için yasa tasarısı talimatı verdi

Irak Başbakanı Ali Falih ez-Zeydi, silahların yalnızca devletin kontrolünde bulunmasını öngören yasa tasarısının hazırlanması talimatını verdi.

Irak Başbakanı Zeydi, silahların devletin kontrolünde toplanması için yasa tasarısı talimatı verdi

Irak resmi haber ajansı INA'nın, Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya dayandırdığı habere göre Zeydi, başkent Bağdat'ta Meclis Güvenlik ve Savunma Komisyonu Başkanı Halid el-Ubeydi'yi kabul etti.

Görüşmede ülkedeki durum ile güvenlik birimlerinin istikrarı sağlama, ülke sınırları ve hava sahasını çeşitli tehditlere karşı korumaya yönelik çalışmaları ele alındı.

Zeydi, "anayasal usuller doğrultusunda silahların devletin kontrolünde toplanmasına ilişkin yasa tasarısının hazırlanması" talimatını verdi.

"Devlete yönelik en tehlikeli tehdidin kontrolsüz silahlar olduğunu" belirten Zeydi, bunun hukukun üstünlüğünü zayıflattığını ve güvenlik kurumlarının otoritesini aşındırdığını ifade etti.

Zeydi, Irak'ın güvenliği, halkının esenliği ve ülkenin imkanlarının korunması için ekonomik, siyasi ve güvenlik istikrarıyla bağlantılı iç istikrarın sağlanmasında devletin konumunun güçlendirilmesinin önemine dikkati çekti.

Yürütme ve yasama organları arasında koordinasyon ve işbirliğinin artırılması gerektiğini vurgulayan Zeydi, istikrarın güçlendirilmesi, yasaların çıkarılması ve hükümetin kalkınma planları ile programlarına yasal zemin sağlanmasının önemini belirtti.

Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Sabah en-Numan, 3 Haziran'da silahların devletin kontrolünde toplanması amacıyla bir komite kurulduğunu ve komitenin çalışmalarına başladığını açıklamıştı.

Irak'ta devlet kurumlarının dışında bulunan silahlar, ülkedeki başlıca güvenlik ve siyasi sorunlar arasında yer alıyor. Ülkede bazıları Haşdi Şabi çatısı altında, bazıları ise bağımsız faaliyet gösteren silahlı gruplar bulunuyor.

Irak hükümeti, iç istikrarı güçlendirmek ve bölgesel gerilimlerin ülkeye yansımalarını önlemek amacıyla silahların yalnızca devletin kontrolünde bulunmasını ve güvenlik kurumlarının otoritesinin güçlendirilmesini hedefliyor.

Irak'ta devlet kontrolü dışındaki silahlar, başlıca güvenlik sorunları arasında yer alıyor. Hükümet, silahların devletin kontrolünde toplanması için eylül sonunu hedefliyor.

ETİKETLER
Irak
Sıradaki Haber
ILO: Küresel genç işsizliği son bir yılda arttı, sebebi yapay zeka
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:35
Kentsel dönüşümde vatandaşlara çeşitli avantajlar sunuluyor
11:33
Kurtulmuş: Barışı sağladığımızda 'Türkiye Modeli' bütün dünyaya örnek olacak
11:28
Avrupa'yı bu yaz kavuran sıcak hava dalgalarının daha yoğun ve sık görüleceği tahmin ediliyor
11:19
Yatırımda aslan payı demir yolunun: 6 ayda 26,8 milyar liralık dev harcama
11:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgenin meselelerini bölgenin kendi aktörleri çözmeli
11:06
Türk kirazı 52 ülkenin sofrasında: 235 milyon dolarlık gelir
Gaziantepli öğrenciler, NASA'nın düzenlediği yarışmada dünya ikincisi oldu
Gaziantepli öğrenciler, NASA'nın düzenlediği yarışmada dünya ikincisi oldu
FOTO FOKUS
Çerçeve Yasa, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da memnuniyetle karşılandı
Çerçeve Yasa, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da memnuniyetle karşılandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ