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Türkiye
TRT Haber 12.08.2026 08:43

Halı yüklü tır dereye devrildi

İstanbul'un Esenler ilçesinde halı ve kilim yüklü tır dereye devrildi. Kaza sonucu yaralanan tır şoförü hastaneye kaldırıldı.

Halı yüklü tır dereye devrildi

Dumlupınar Caddesi'nde halı ve kilim yüklü tır, sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Tırın ön kısmı dereye devrilirken, arka kısmı ise yolda asılı kaldı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolu trafiğe kapattı. Bu sırada olay yerine gelen firmaya ait kamyonlara, kaza yapan tırda yüklü kumaşlar taşındı. Kaza sonrası dereye düşen tırı, bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma yapıldı.

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