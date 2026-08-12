Halı yüklü tır dereye devrildi

Dumlupınar Caddesi'nde halı ve kilim yüklü tır, sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Tırın ön kısmı dereye devrilirken, arka kısmı ise yolda asılı kaldı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: DHA]

Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolu trafiğe kapattı. Bu sırada olay yerine gelen firmaya ait kamyonlara, kaza yapan tırda yüklü kumaşlar taşındı. Kaza sonrası dereye düşen tırı, bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma yapıldı.