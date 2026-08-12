ILO: Küresel genç işsizliği son bir yılda arttı, sebebi yapay zeka

ILO'nun yıllık genç istihdamı raporuna göre, 15-24 yaş arası gençlerde küresel işsizlik oranı 2024 yılındaki yüzde 12,3 seviyesinden 2025 yılında yüzde 12,4'e yükseldi.

Toplamda 67 milyon genç işsiz kaldı.

Aynı dönemde ne eğitimde ne istihdamda yer alan (NEET) gençlerin oranı hafif bir artışla yüzde 20'ye yükselerek 257 milyonu aştı.

ILO, genç işsizliği oranının 2026 ve 2027 yıllarında yüzde 12,3 seviyesinde sabit kalacağını öngördü.

Görünürdeki bu durağanlığa rağmen örgüt yetkilileri endişelerini dile getirdi. ILO İstihdam Politikaları Şubesi Yetkilisi Sara Elder, işsizlik oranı ile NEET oranının aynı anda yükselmesinin tehlike çanlarının çalması anlamına geldiğini vurguladı.

2023-2025 döneminde dünyadaki 11 bölgeden 8'inde genç işsizliğinde artış gözlendi. En yüksek artışlar Kuzey Amerika, Kuzey Afrika ile Kuzey, Güney ve Batı Avrupa'da kaydedildi.

Yapay zeka istihdam imkanlarını değiştiriyor

Rapor; ekonomik büyümedeki yavaşlama, yetersiz istihdam olanağı, jeopolitik gerilimler ve teknolojik değişimlerin hızı nedeniyle yeni bir genç istihdamı krizinin eşiğine gelindiği uyarısında bulundu.

Teknolojik gelişmelerin, özellikle de yapay zekanın gençlerin iş bulma imkanlarını doğrudan dönüştürdüğü belirtildi.

Orta düzey vasıf gerektiren işlerin azalması, gençlerin kariyer basamaklarına adım atmasını zorlaştırdı. Büro çalışanları, idari hizmetler, satış, sanayi ve teknik meslekler gibi sektöre giriş niteliğindeki geleneksel iş kollarında gerileme yaşandı.

ILO İstihdam, Beceriler ve Sürdürülebilir İşletmeler Departmanı Direktörü Sukti Dasgupta, 15-29 yaş arası gençlerin üstlendiği mevcut işlerin yüzde 6,1'inin yapay zekadan yüksek derecede etkilenecek mesleklerde yer aldığını açıkladı.

Dasgupta, bu pozisyonların yüzde 10'unun kaybolması halinde çoğu yüksek gelirli ülkelerde olmak üzere 5,6 milyon gencin işsizlik, meslek değişimi ya da iş gücü piyasasından tamamen çekilme riskiyle karşı karşıya kalacağını belirtti.