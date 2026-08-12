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TRT Haber 12.08.2026 07:54

11. Anadolu Medya Ödülleri'nden TRT'ye 3 ödül

Terörsüz Türkiye'nin milletin geleceği ve kardeşliğini doğrudan ilgilendiren son derece önemli bir süreç olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Provokasyonlara karşı ortak sorumluluk bilinci ile hareket edilmeli" dedi. Cevdet Yılmaz, TRT'nin 3 ayrı ödüle layık görüldüğü 11. Anadolu Medya Ödülleri Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 11. Anadolu Medya Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmada; Terörsüz Türkiye sürecinin hassasiyetle yürütülmesi gerektiğini belirtti, provokasyonlara ve dezenformasyonlara karşı uyardı, ortak sorumluluk vurgusu yaptı.

"Siyasetin, medyanın ve milletimizin ortak sorumluluk bilinci ile hareket etmesi bu sürecin başarıya ulaşması bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu süreçte çeşitli provokasyonlar dezenformasyon çabaları olabilir hassas bir sürece girmiş durumdayız. Medya mensupları başta olmak üzere kamuoyuna söz söyleyen her aktörün kullandığı dile, verdiği mesaja ve oluşturduğu etkiye özen göstermesi elbetteki beklentimizdir."

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törene İletişim Başkanı Burhanettin Duran da katıldı.

11. Anadolu Medya Ödülleri'nde TRT, 3 ödüle birden layık görüldü.

Yılın Platform Dizisi ödülü, TRT TABİİ'de yayınlanan "Şule Senin Hikayen" dizisine verildi. Ödülü, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan aldı.

11. Anadolu Medya Ödülleri'nde TRT Kürdi, yılın televizyon kanalı seçildi.

Yılın haber spikeri ödülünü ise TRT Haber Spikeri Fatih Çimen aldı. 

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Cevdet Yılmaz Terörsüz Türkiye TRT
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