Terörle mücadelede yaralanan ancak malul sayılmayanlara yönelik başvurular 1 Eylül'de başlıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Bakan Göktaş, NSosyal hesabından TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik kanuni düzenleme hakkında açıklama yaptı.

Yeni kanunun kapsamında, terörle mücadelede yaralanan ancak malul sayılmayanlara yönelik başvuruların 1 Eylül'de başlayacağı duyuran Göktaş, başvuru prosedürüne ilişkin şu bilgileri verdi:

"e-Devlet kapısı üzerinden arama bölümüne “3713 Sayılı Kanun Kapsamında Terörle Mücadelede Yaralanıp Malul Sayılmayanlara İlişkin” yazılarak başvurular gerçekleştirebilecek.

TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının erbaş ve erler dâhil askerî personeli, Millî İstihbarat Teşkilatı personeli, Emniyet Teşkilatının Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli ve güvenlik korucularımız başvuruda bulunabilecek.

Başvurular, olay tarihinde mensubu olunan kurumlara yapılacak."

Bakan Göktaş açıklamasının devamında, vatan uğruna fedakarlık gösteren kahramanların her daim yanında olmaya, ihtiyaçlarına çözüm üretmeye devam edeceklerini vurguladı.