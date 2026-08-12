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Türkiye
AA 12.08.2026 00:31

Esenler'de makas atan minibüs kazaya neden oldu: 1 ölü, 5 yaralı

İstanbul Esenler'de makas atan minibüs 2 otomobile çarptı. Kaza sonucu minibüs sürücüsü hayatını kaybetti, 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Esenler'de makas atan minibüs kazaya neden oldu: 1 ölü, 5 yaralı

Fevzi Çakmak Mahallesi Yeni Hal Yolu Atışalanı Sapağı'nda Özcan Çakır yönetimindeki minibüs, trafikte makas atarak ilerlediği sırada aynı istikamette seyir halinde olan Bayram A. idaresindeki otomobil ile Muhammet K.'nın kontrolündeki otomobile çarptı.

Kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan minibüs, daha sonra devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Esenler'de makas atan minibüs kazaya neden oldu: 1 ölü, 5 yaralı

Kazada, minibüs sürücüsü Özcan Çakır olay yerinde hayatını kaybederken, diğer araç sürücüleri Bayram A. ve Muhammet K. ile araçlarda bulunan Furkan A, Harun K. ve Miraç A. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Kazada yaşamını yitiren sürücü Özcan Çakır'ın cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede yaşanan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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