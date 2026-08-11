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Türkiye
AA 11.08.2026 16:14

Ölüdeniz Avrupa’nın en değerli 4. plajı oldu

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Ölüdeniz, İngiltere merkezli tatil şirketi CV Villas tarafından yapılan araştırmada "Avrupa'nın En Değerli 4. Plajı" olarak gösterildi.

Ölüdeniz Avrupa’nın en değerli 4. plajı oldu

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO), CV Villas'ın küresel araştırmasında Ölüdeniz'in listede Türkiye'yi temsil eden tek plaj olduğunu açıkladı.

Açıklamada, Ölüdeniz'in doğal güzellikleri, turkuaz denizi ve coğrafi yapısıyla Türk turizminin uluslararası alandaki en güçlü temsilcilerinden biri olduğuna dikkati çekilerek, bağımsız araştırmanın bölgenin küresel ölçekteki yüksek ekonomik ve marka değerini tescillediği vurgulandı.

FTSO'nun bölge turizminin potansiyelini artırmak, marka değerini koruyarak gelecek nesillere aktarmak ve Fethiye'yi dünya turizminde hak ettiği noktaya taşımak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, Ölüdeniz ve Fethiye'nin küresel ölçekteki gücünü sürdürülebilir kılmanın yanı sıra doğayı koruyarak nitelikli büyümeyi sağlamanın öncelikli hedef olduğu aktarıldı.

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