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Türkiye
TRT Haber 11.08.2026 14:53

Çakmağı çıkarıp sit alanını ateşe verdi: O anlar kamerada

Ankara’nın Polatlı ilçesinde Gordion Kazı Alanı çevresindeki sit alanında kasten yangın çıkardığı belirlenen Yunus Emre Güler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin yangını çakmakla çıkardığı ve olay sırasında 2,81 promil alkollü olduğu tespit edildi. Olay anına ilişkin kamera görüntüsü de ortaya çıktı.

Ankara’nın Polatlı ilçesine bağlı Yassıhöyük Mahallesi’nde, Gordion Kazı Alanı çevresindeki sit alanında 10 Ağustos 2026 tarihinde yangın çıktı.

Yangının kasten çıkarıldığının belirlenmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli Yunus Emre Güler gözaltına alındı.

Yapılan incelemelerde şüphelinin yangını çakmak kullanarak çıkardığı ve olay sırasında 2,81 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Şüpheli, 11 Ağustos 2026 tarihinde çıkarıldığı Polatlı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yangın 250 dönümlük alanda etkili oldu

Çıkış noktasından Beylikköprü Mahallesi istikametine ilerleyen yangının yaklaşık 250 dönümlük alanda etkili olduğu öğrenildi.

Yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi.

Öte yandan şüphelinin aracıyla geldiği sit alanını ateşe verdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. 

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