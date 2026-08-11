Az Bulutlu 29.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.08.2026 15:28

Fransız gazeteleri, Google yapay zeka arama özetleriyle ilgili rekabet kurumuna şikayette bulundu

Fransız gazeteleri, internet sitelerine tıklanma oranını düşüren Google yapay zeka arama özetleri hakkında rekabet kurumuna şikayette bulundu.

Fransız gazeteleri, Google yapay zeka arama özetleriyle ilgili rekabet kurumuna şikayette bulundu

Yerel ve ulusal 300'ü aşkın Fransız basın kuruluşunu temsil eden APIG'den yapılan açıklamaya göre, kuruluş, Google arama motorunda yapay zeka tarafından oluşturulan özetlerin kullanılmasına karşı harekete geçti.

APIG, Google yapay zeka özetlerinin internet kullanıcılarının arama davranışlarını etkilemesi ve haber kaynaklarına doğrudan erişimleri azaltması nedeniyle rekabet kurumuna şikayette bulundu.

Fransız basın kuruluşları, yapay zeka teknolojilerine karşı arama motorlarındaki görünürlüklerini ve gelirlerini korumak istiyor.

Yapay zeka destekli arama motorları dijital dünyada bir dönüşüm yaratırken, internet kullanıcıları web sitelerine direkt girmeden aradıklarını bulabiliyor. Bu durum haber-medya sitelerine tıklanma oranlarını düşürüyor.

ETİKETLER
Google Fransa
Sıradaki Haber
Katar: Umman ile İran arasındaki Hürmüz Boğazı görüşmelerinde ilerleme kaydedildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:31
ABD'nin "İran'a uyguladığı ablukayı kırmaya çalışan bir gemiye ateş açtığı" iddiası
18:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti
17:44
Erzurum-Rize arasındaki yolculuk süresi kısalacak
17:19
Bakan Fidan, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe ile görüştü
16:38
Diyarbakır’da faciadan dönüldü: Fren yapan kamyonetin demirleri yola saçıldı
16:51
Ankara'da Terör Suçları Değerlendirme Toplantısı yapıldı
TİGEM, 30 safkan Arap tayının satışından yaklaşık 28 milyon lira gelir elde etti
TİGEM, 30 safkan Arap tayının satışından yaklaşık 28 milyon lira gelir elde etti
FOTO FOKUS
Diyarbakır’da faciadan dönüldü: Fren yapan kamyonetin demirleri yola saçıldı
Diyarbakır’da faciadan dönüldü: Fren yapan kamyonetin demirleri yola saçıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ