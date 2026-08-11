Zelenski: Rusya, Ukrayna'yı vurmak için Kuzey Kore füzelerini kullanıyor

Ukrayna lideri, Zaporijya'da en az 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 19 kişinin yaralandığı saldırılarda Rusya'nın müttefikinden aldığı balistik füzelerin kullanıldığını belirtti.

Rusya'nın güneyindeki Voronej kentinde, çevrim içi perakende şirketi Wildberries'e ait depolar Ukrayna tarafından hedef alındı. Şirket, son haftalarda defalarca saldırıya uğradı.

Saldırılar, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde Ukrayna İHA'larıyla düzenlenen ve 1'i çocuk en az 13 kişinin hayatını kaybettiği saldırıların ardından gerçekleşti.

Zelenski, video mesajında Rusya'nın ilk kez Kuzey Kore'den takviye almadan savaş yürütemeyecek duruma geldiğini ifade etti.

Ukrayna'da ve Avrupa'da Kuzey Kore füzeleri ve askerleri kullanıldıkça bu güçlerin eksikliklerini giderdiğini belirten Zelenski, durumun dünya genelinde tehlike oluşturduğunu vurguladı.

Zelenski, Batı Sibirya'daki Rus petrokimya tesisine düzenlenen hava saldırısını da Ukrayna ordusunun önemli bir başarısı olarak değerlendirdi.

Ukrayna lideri, Rusya'ya barışın gerekli olduğunu gösterecek kapsamlı saldırıların devam edeceğini bildirdi.

Kuzey Kore askerleri iddiası

Zelenski'nin Rusya'yı Kuzey Kore'den askeri yardım almakla suçlaması ilk değil.

Ukrayna lideri, 50 bine yakın Kuzey Kore askerinin Rus güçleriyle birlikte savaşmak üzere gönderildiği uyarısında bulunmuştu.

Zaporijya Bölge Valisi Ivan Fedorov, Moskova'nın kenti füze ve güdümlü bombalarla vurduğunu duyurarak yanan araç ve binaların fotoğraflarını paylaştı. Saldırıda en az 6 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.

Başkent Kiev'de gece boyunca hava sirenleri iki kez çaldı. Kentin dış mahallelerinde patlamalar meydana geldi ve yangınlar çıktı. Saldırılarda bir kişi yaralandı.

Fedorov, Zaporijya'daki sanayi tesisleri, altyapı ve konut dışı binaların hedef alındığını açıkladı.

Ukraynalı yetkililer Rusya'nın gece boyunca 120 İHA ve çeşitli füzeler fırlattığını belirtti, ancak atılan ya da engellenen füze sayısını açıklamadı.

Bu durum, Hava Kuvvetlerinin basına sansasyonel başlıklar atmama ve hava savunma mühimmatı eksikliği konusunda karamsarlık yaymama çağrısının ardından geldi.

Kiev'de bir hastane hasar gördü ancak yetkililer personel ve hastaların sığınakta olduğunu bildirdi. Herson ve Harkiv'deki trafolara düzenlenen saldırılar ise elektrik kesintilerine yol açtı.

Lojistik merkezleri ve petrol tesisleri hedef alındı

Sumi Kenti Askeri Yönetim Başkanı Sergiy Kryvosheenko, Sumi'ye düzenlenen Rus İHA saldırısında iki kadının yaralandığını açıkladı.

Kryvosheenko, 52 ve 66 yaşlarındaki kadınların olay yerinde tedavi edildiğini bildirdi. Saldırıların sivil araçlara, depo binalarına ve altyapı tesislerine de zarar verdiğini ekledi.

Diğer yandan, Rusya'nın en büyük çevrim içi perakendecisi Wildberries'in Voronej bölgesindeki bir lojistik merkezinde yangın çıktığı ve patlamalar yaşandığı bildirildi.

Wildberries saldırıyı henüz doğrulamadı ancak Ukrayna sınırındaki bölgede bulunan tesislerin tahliye edildiğini açıkladı.

Temmuz ayında Ukrayna'nın Wildberries depolarına düzenlediği İHA saldırıları, çok sayıda küçük ve orta ölçekli Rus işletmesinin faaliyetlerini aksatmıştı.

Kiev o dönemde, Rus ordusunun askeri teçhizat satın almak ve tedarik sağlamak için kullandığı lojistik merkezlerini hedef aldığını açıklamıştı.

Tataristan'a yapılan saldırı, 2022'de başlayan geniş çaplı savaştan bu yana Rusya'ya düzenlenen en ölümcül tekil saldırılardan biri oldu.

Saldırılarda en az 75 kişi yaralanırken, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri kentin Tanevo petrol rafinerisini vurduğunu duyurdu.

Görüntülerde gündüz saatlerinde gökyüzüne yükselen yoğun duman ve alevler ile arka planda çalan siren sesleri yer aldı.

Tataristan'daki Özbekistan Konsolosluğu, hayatını kaybedenlerden yedisinin Özbekistan vatandaşı olduğunu açıkladı.