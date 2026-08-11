TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Bakan Çiftçi, 81 il valisiyle toplantıda bir araya gelecek

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin koordinasyon toplantısı, yarın saat 15.00'te GAMER Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.

TBMM Başkanı Kurtulmuş ile 81 ilin valisinin katılacağı toplantıda, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin koordinasyon başlıkları ele alınacak.

Toplantıda, sürecin illerdeki takibi, toplumsal entegrasyon ve rehabilitasyon ile kamu düzeninin etkin şekilde yürütülmesine ilişkin konular değerlendirilecek.

Valiler ve güvenlik birimlerinin sahada karşılaşabileceği olası sorunlar ile provokasyon ve dezenformasyon girişimlerine karşı alınabilecek tedbirler de gündeme alınacak.