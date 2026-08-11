Katil İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırıları devam ediyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kaybı ve yaralanmalara ilişkin son veriler paylaşıldı.

Açıklamaya göre, son 24 saatte daha önceki İsrail saldırılarında ağır yaralanan 1 kişi yaşamını yitirdi, son saldırılarda ise 1 kişi yaralandı.

Ateşkesten beri bin 259 kişi hayatını kaybetti

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 4 bin 146 kişinin yaralandığı, 1259 kişinin hayatını kaybettiği, enkaz altından ise 807 kişinin cenazesinin çıkarıldığı belirtildi.

Katil İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 387, yaralı sayısının ise 174 bin 257 olduğu ifade edildi.