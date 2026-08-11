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Dünya
AA 11.08.2026 12:24

Çin'in başkenti Pekin'de beklenen yağışlar nedeniyle 2. seviye sel acil durum planı devreye sokuldu

Çin'in başkenti Pekin'de, beklenen şiddetli yağışlar nedeniyle 2. seviye sel acil durum planının devreye sokulduğu bildirildi.

Çin'in başkenti Pekin'de beklenen yağışlar nedeniyle 2. seviye sel acil durum planı devreye sokuldu

CGTN'in haberine göre, Dolphin Tayfunu'nun beraberinde getirdiği şiddetli yağışlar yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Yetkililer, Pekin'in çoğu bölgesinde 6 saat içinde 100 milimetreden fazla yağış beklendiğini aktararak, 24 saat içinde ise yağış miktarının 150 milimetreyi bulmasının öngörüldüğünü belirtti.

Yarına kadar şiddetli yağış beklenen Pekin'de 2. seviye sel acil durum planının devreye sokulduğunu bildiren yetkililer, beklenen yağış öncesinde drenaj ekipmanları ve sel bariyerlerinin hazırlanmasının yanı sıra, sel riski altındaki bölgelerde yaşayanların da tahliye edildiğini ifade etti.

1 milyondan fazla kişi güvenli bölgelere yerleştirilmişti

Çin'de Dolphin Tayfunu'nun etkisinin zayıflamasına rağmen ülkenin doğu ve orta kesimlerinde şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgarlar nedeniyle birçok bölgede alarm verilmişti.

Ayrıca tayfunun etkili olduğu Cıciang, Şanghay ve Fucien'de 1 milyondan fazla kişi güvenli bölgelere yerleştirilmişti.

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