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Dünya
AA 11.08.2026 13:02

Fransa'da 43 vilayette sıcaklık nedeniyle alarm seviyesi turuncuya yükseltildi

Yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına giren Fransa’da 43 vilayette, alarm seviyesi "turuncu" olarak belirlendi.

Fransa'da 43 vilayette sıcaklık nedeniyle alarm seviyesi turuncuya yükseltildi

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France, ülke genelinde yeni bir sıcak hava dalgasının etkisini göstermeye başladığını bildirdi.

Sıcak havalara karşı uyaran Meteo-France, dün 21 olan "turuncu" alarm verilen vilayet sayısının bugün itibarıyla 43'e çıkarıldığını duyurdu.

Ülke genelinde en düşük sıcaklıkların 20 derece olacağı özellikle Fransa’nın batısı ve güneybatısında ise termometrelerin 36-38 derecede seyredeceği kaydedildi.

Rekor sıcaklıkların görüldüğü Fransa bu yıl tarihinin en sıcak temmuzunu yaşamıştı. Haziran sonu temmuz başında etkili olan sıcak hava dalgasında geçmiş yıllara kıyasla yüzde 36 artışla, 5 bin 767 fazladan ölüm kaydedilmişti.

Sıcak havaların ve kuraklığın yangın riskini artırmasıyla ülke genelinde bu yıl 117 bin hektar alan kül olmuştu.

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