İstanbul’da suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 161 tutuklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, suç örgütlerine ve silah imalatı, ticareti ve kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Polis ekipleri, kurşunlama, tehdit ve benzeri suçları içeren 44 farklı olaya karıştığı tespit edilen şüphelilere yönelik, 10 Temmuz-10 Ağustos tarihlerinde Avcılar, Ataşehir, Bağcılar, Başakşehir, Çekmeköy, Esenyurt, Fatih, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Maltepe, Sarıyer, Sultanbeyli, Sultangazi, Şişli, Tuzla ve Zeytinburnu'nda operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 217 zanlı gözaltına alındı. Aramalarda, 133 tabanca, 2 av tüfeği, 2 el yapımı patlayıcı, 68 çeşitli ebatlarda fişek ve 2 bin 851 ateşli silah mekanizması ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 217 şüpheliden 161'i tutuklanırken, 39'u adli kontrol şartıyla olmak üzere 54'ü serbest bırakıldı. Gözaltındaki 2 şüpheli hakkında ise adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

"2026'da faili meçhul organize suç olayı kalmadı"

Öte yandan, organize suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda olay sayısının 2025'in aynı dönemine göre yaklaşık yarı yarıya azaldığı, İstanbul'da bu yıl faili meçhul organize suç olayı kalmadığı öğrenildi.

Operasyonlar kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'nde düzenlenen sergide basın mensuplarına açıklama yapan İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, son bir ayda yapılan operasyonlarda farklı tarihlerde suç eylemlerine karışan 44 eylemin failinin yakalandığını söyledi.

Yıldız, "Operasyonlar neticesinde 217 şahıs gözaltına alınmış, 161 şahıs tutuklanmıştır. Operasyonlarda 133 silah, bol miktarda fişek ve suça karıştığı tespit edilen motosikletler ele geçirilmiştir. İstanbul'un huzuruna kasteden her türlü suçun peşindeyiz. Mücadelemiz suçun kökünü kazıyana kadar devam edecektir" dedi.