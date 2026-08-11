İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den "Hem savaşı hem diplomasiyi kazandık" açıklaması

İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre Erakçi, Sağlık Bakanlığında düzenlenen, savaşta hasar gören altyapının yeniden inşası için diplomasi ve sağlık alanındaki işbirliğine yönelik mutabakat zaptının imza töreninde konuştu.

İran'ın ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaşta kendisini kanıtladığını ve "yenilmez bir güç" olduğunu gösterdiğini savunan Erakçi, şunları kaydetti:

"Diğer ülkelerin yetkililerinden, 'İranlılar bir mucize yarattı ve tüm dünyayı şaşırttı' ifadelerini defalarca duydum. Kimse İran'ın ABD'ye böyle karşı koyacağını ve nihayetinde düşmanı müzakere talep etmeye zorlayacağını düşünmemişti."

ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşın başında İran'a "koşulsuz teslimiyet" çağrısında bulunduğuna işaret eden Erakçi, "Koşulsuz teslimiyet diye mesaj yayımladı ve aynı düşman 20 gün sonra müzakereler için yalvarıyordu." dedi.

Erakçi, "İran milleti diplomasi alanında haklarını nasıl savunacağını gösterdi. Bunu çeşitli yetkililerden duydum, 'hem savaşı hem de diplomasiyi kazandınız' diyorlar." değerlendirmesinde bulundu. ​​​​​​​