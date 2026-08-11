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Dünya
KAYNAK
AA
HABER GİRİŞ
11.08.2026 11:36
, 11.08.2026 11:51
Suriye mahkemesinden Esad ve aile bireylerine idam
Suriye mahkemesi, ülkeden firar eden Beşar Esad, kardeşi Mahir Esad ve Esad'in kuzeni Necib Atıf'ı idama mahkum etti.
Ayrıntılar geliyor...
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