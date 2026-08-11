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Dünya
AA 11.08.2026 11:36

Suriye mahkemesinden Esad ve aile bireylerine idam

Suriye mahkemesi, ülkeden firar eden Beşar Esad, kardeşi Mahir Esad ve Esad'in kuzeni Necib Atıf'ı idama mahkum etti.

Suriye mahkemesinden Esad ve aile bireylerine idam

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