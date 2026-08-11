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Dünya
AA 11.08.2026 10:47

Güney Kore'de 179 kişinin öldüğü uçak kazasıyla ilgili bazı kurumlarda arama yapıldı

Güney Kore'de polisin, Aralık 2024'te 179 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin soruşturma kapsamında bazı kurumlara baskın düzenlediği bildirildi.

Güney Kore'de 179 kişinin öldüğü uçak kazasıyla ilgili bazı kurumlarda arama yapıldı

Yonhap ajansının haberine göre, 29 Aralık 2024'te Jeju Air'e ait uçağın yaptığı kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında polis, Kore Havaalanları Kurumu (KAC), Ulaştırma Bakanlığı ve Busan Havacılık Bölge Ofisine baskın düzenleyerek arama yaptı.

Yetkililer operasyonun, şu ana kadar 74 kişinin karşı karşıya olduğu "mesleki ihmal" şüphesiyle ilgili ek delil toplamayı amaçladığını ifade etti.

Ne olmuştu?

Bangkok-Muan rotalı, Boeing 737-800 model tek koridorlu "Jeju Air 7C2216" sefer sayılı uçağın iniş takımları, 29 Aralık 2024'te Güney Kore'nin Muan şehrinde iniş esnasında açılmamıştı.

6 mürettebat üyesi ve 175 yolcunun bulunduğu uçak, Muan Uluslararası Havalimanı pistine indikten sonra kontrolden çıkıp duvara çarpmış ve 179 kişi hayatını kaybetmişti.

Ulusal İtfaiye Teşkilatına göre, mürettebatta yer alan 30'lu yaşlarda bir kadın ve 20'li yaşlarda bir erkek hayatta kalmıştı.

Yetkililer, kazanın uçağın iniş takımlarındaki arızadan kaynaklandığını belirterek, ilk seferde iniş takımları açılmayan uçağın, ikinci seferde zorunlu iniş sırasında kaza yaptığını bildirmişti.

Güney Kore havacılık tarihinin en ölümcül felaketi kabul edilen kaza sonrasında ülkede 7 günlük ulusal yas ilan edilmişti.

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