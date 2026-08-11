Emine Erdoğan’a Dünya Ekonomik Forumu’ndan özel davet

Dünyanın önde gelen ekonomik ve sürdürülebilirlik platformlarından Dünya Ekonomik Forumu (WEF), Eylül ayında New York’ta gerçekleştirilecek Sustainable Development Impact Meetings 2026 kapsamında düzenlenecek üst düzey yuvarlak masa toplantısının açılış konuşmasını yapmak üzere Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ı davet etti. Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş da programda aktif rol üstlenecek.

Emine Erdoğan “Meeting of the Circular Economy Transformation Community” başlıklı toplantıda “Firestarter & Special Remarks” oturumunda açılış konuşması yapacak.

Katılım 25 üst düzey liderle sınırlı

Katılımın yaklaşık 25 üst düzey liderle sınırlandırıldığı toplantı, küresel ölçekte döngüsel ekonominin dönüşümünü şekillendiren aktörleri bir araya getirecek. Programda sanayi rekabetçiliği, tedarik zincirlerinin dayanıklılığı, kaynak güvenliği ve sürdürülebilir büyüme başlıkları, döngüsel ekonomi perspektifinden ele alınacak.

Sıfır atık vizyonu küresel liderler masasında

Emine Erdoğan, yaklaşık 20 dakika sürecek hitabında, Türkiye’nin dünyaya örnek teşkil eden Sıfır Atık Hareketi deneyiminden hareketle döngüsellik, kaynakların verimli kullanımı ve sıfır atık yaklaşımına ilişkin küresel ölçekte önem taşıyan mesajlar verecek.

Emine Erdoğan'ın, sürdürülebilir bir gelecek için döngüsel ekonomi yaklaşımının yaygınlaştırılmasına ve atık oluşumunun kaynağında önlenmesine yönelik Türkiye’nin tecrübesini paylaşması bekleniyor.

Toplantının moderatörlüğünü, Dünya Ekonomik Forumu Seçkin Üyesi ve IKEA Foundation Kıdemli Danışmanı Jesper Brodin üstlenecek. Programın kapanış konuşmasını ise Avrupa Komisyonu Çevre, Su Dayanıklılığı ve Rekabetçi Döngüsel Ekonomi Komiseri Jessika Roswall gerçekleştirecek.

COP31’in küresel dönüşüme katkısı ele alınacak

Dünya Ekonomik Forumu bünyesindeki Nature and Climate Centre (Doğa ve İklim Merkezi) ile Advanced Manufacturing and Supply Chains Centre ((Gelişmiş Üretim ve Tedarik Zincirleri Merkezi) tarafından organize edilen toplantıda, döngüsel ekonomi gündeminin yanı sıra CBD COP17, COP31 ve Küresel Plastik Anlaşması (INC 5.4) süreçlerinin küresel döngüsel ekonomi politikalarının geliştirilmesine sağlayabileceği katkılar da değerlendirilecek.

Murat Kurum liderliğinde Türkiye’de düzenlenecek COP31 öne çıkan başlıklardan olacak

Toplantının Türkiye açısından öne çıkan başlıklarından birini ise COP31 oluşturacak. Türkiye’de 9-20 Kasım’da Antalya’da, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum’un liderliğinde gerçekleşecek COP31 sürecinin; sanayinin karbonsuzlaşması, rekabetçiliğin güçlendirilmesi, kaynak verimliliğinin artırılması ve döngüsel ekonomi çözümlerinin küresel ölçekte yaygınlaştırılması bakımından ortaya koyabileceği fırsatlar ele alınacak.

Samed Ağırbaş da aktif rol üstlenecek

Bu kapsamda Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş da programda aktif rol üstlenecek. Ağırbaş, “Building Competitive, Low-Carbon Industries” başlıklı çalışma masasının kamu sektörü lideri olarak COP31’in düşük karbonlu ve rekabetçi sanayi politikalarına, döngüsel ekonomi çözümlerinin ölçeklendirilmesine ve uluslararası iş birliklerinin güçlendirilmesine yönelik katkılarını katılımcılarla paylaşacak.

Sıfır Atık Vakfı ile WEF iş birliğinde yeni adım

Emine Erdoğan'ı yöneltilen davet, aynı zamanda Sıfır Atık Vakfı ile Dünya Ekonomik Forumu arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi açısından önemli bir adım niteliği taşıyor.

Bakanlar Kurum, Kacır ve Bayraktar’ın da toplantıya katılması bekleniyor

New York’taki programa Türkiye’den üst düzey kamu temsilcilerinin de katılım göstermesi bekleniyor. Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın toplantıya katılması öngörülüyor.

Türkiye’nin sıfır atık ve döngüsel ekonomi deneyimi uluslararası gündemde

Emine Erdoğan'ın Dünya Ekonomik Forumu tarafından böylesine sınırlı katılımlı ve üst düzey bir toplantının açılış konuşmasına davet edilmesi; Türkiye’nin sıfır atık ve döngüsel ekonomi alanında ortaya koyduğu yaklaşımın uluslararası platformlardaki görünürlüğü açısından önem taşıyor.

Davetin, Türkiye’nin COP31 Başkanlığı sürecinde sıfır atık, kaynak verimliliği ve döngüsel ekonomi alanlarında geliştirdiği politikaların küresel kamuoyuyla paylaşılmasına; kamu, özel sektör, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum arasında yeni iş birliklerinin geliştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Sıfır Atık Vakfı, küresel ölçekte sürdürülebilir üretim ve tüketim modellerinin güçlendirilmesi, kaynakların korunması ve döngüsel ekonomiye geçişin hızlandırılması amacıyla uluslararası paydaşlarla iş birliklerini geliştirmeyi sürdürüyor.

