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TRT Haber 11.08.2026 11:00

Bakan Fidan'dan Libya'ya kritik ziyaret

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya’ya kritik bir ziyaret gerçekleştiriyor. Trablus ve Bingazi’de temaslarda bulunacak olan Bakan Fidan, Türkiye’nin 'Tek Libya' politikası çerçevesinde kalıcı barış, Doğu Akdeniz’deki ortak haklar ve enerji iş birliği vurgusu yapacak.

Bakan Fidan'dan Libya'ya kritik ziyaret

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya’ya 2 günlük resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Ziyaret kapsamında hem Trablus hem de Bingazi’de üst düzey temaslar yürütecek.

Görüşmelerde Türkiye-Libya ilişkileri; siyasi, ticari, enerji, askeri ve savunma boyutlarıyla etraflıca ele alınacak.

Türkiye, Batı, Doğu ve Güney arasında ayrım gözetmeyen “Tek Libya” politikasıyla diyaloğu güçlendirmeyi hedefliyor.

Doğu Akdeniz ve enerjide ortak adımlar

Askeri kurumların birleştirilmesi çabaları sürerken, Libya’nın doğu ve batısından unsurların katıldığı EFES 2026 tatbikatı kritik bir adım oldu. Masadaki bir diğer ana başlık ise Doğu Akdeniz’de kazan-kazan anlayışıyla ortak hakların korunması.

İkili ticaret hacminin 3,5 milyar dolara ulaştığı iki ülke arasında enerji iş birliği derinleşiyor. TPAO’nun Haziran ayında imzaladığı petrol sahası anlaşmasının yanı sıra, Türk şirketlerinin ülkede üstlendiği 2,3 milyar dolarlık aktif projeler de gündemde.

Ziyarette ayrıca Filistin meselesi, Körfez ve Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler değerlendirilecek; bölgesel sorunların diplomasi ve ortak çabalarla çözülmesinin altı çizilecek. 

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Enerji Hakan Fidan Libya
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