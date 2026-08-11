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Gündem
AA 11.08.2026 01:30

Bakan Çiftçi'den Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'a ilişkin paylaşım

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un, af, pazarlık veya taviz değil, terörün bütün unsur ve uzantılarıyla tasfiyesini esas alan güçlü bir devlet iradesi olduğunu belirtti.

Bakan Çiftçi'den Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'a ilişkin paylaşım

Bakan Çiftçi, NSosyal'deki hesabından "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesine dair paylaşımda bulundu.

Yasa için "Bu düzenleme af, pazarlık veya taviz değil, terörün bütün unsur ve uzantılarıyla tasfiyesini esas alan güçlü bir devlet iradesidir." değerlendirmesinde bulunan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Aziz şehitlerimizin hatırası, kahraman gazilerimizin fedakarlığı kırmızı çizgimizdir. Atacağımız hiçbir adım bu mukaddes emaneti incitmeyecektir. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, Sayın Devlet Bahçeli'nin tarihi iradesi, Cumhur İttifakımızın kararlılığı ve Gazi Meclisimizin desteğiyle terör bitecek. Kardeşlik kazanacak. Türkiye güçlenecek. Türkiye Yüzyılı yükselecek."

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