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Dünya
AA 11.08.2026 00:30

İşgalci İsrail, Batı Şeria'da 2 bin dönümden fazla Filistin arazisine el koydu

İşgalci İsrail yönetiminin, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Selfit kentinde 2 bin 224 dönüm Filistin arazisine "askeri amaçlar" gerekçesiyle el koyduğu duyuruldu.

İşgalci İsrail, Batı Şeria'da 2 bin dönümden fazla Filistin arazisine el koydu
[Temsili fotoğraf]

Filistin Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonundan yapılan açıklamada, İsrail makamlarının Selfit'e bağlı Marda beldesinde 2 bin 224 dönüm araziye el konulmasını öngören yeni bir askeri karar çıkardığı belirtildi.

Kararın, Marda'nın Vadi Kasım ve Kefif el-Abher bölgelerindeki arazileri kapsadığı, söz konusu alanların İsrail ordusunun kontrolüne devredileceği kaydedildi.

Karara ekli haritalara göre arazinin, 505 numaralı yolun hemen güneyinde ve yasa dışı Ariel yerleşiminin kuzeyine uzanan yerel bir yolun kavşağında bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, İsrail'in söz konusu alanda gözetleme ve haberleşme amacıyla bir kule ya da tesis kurmayı planladığı ifade edildi.

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