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Gündem
AA 10.08.2026 23:40

İletişim Başkanı Duran: Atılan bu adımın kalıcı bir kazanım olmasını diliyorum

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde kararlılıkla sürdürülen Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda Gazi Meclisimizde atılan bu adımın, ülkemizin geleceği ve gelecek nesillerimiz için kalıcı bir kazanım olmasını diliyorum" dedi.

İletişim Başkanı Duran: Atılan bu adımın kalıcı bir kazanım olmasını diliyorum

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Terörsüz Türkiye için tarihi düzenleme Meclis'ten geçti
Terörsüz Türkiye için tarihi düzenleme Meclis'ten geçti

Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulu'nda 467 oyla kabul edilmesinin Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda ortaya konulan kararlı iradenin önemli bir göstergesi olduğunu belirten Duran, "Milletimizin huzurunu, ülkemizin birlik ve bütünlüğünü daha da güçlendirecek bu tarihi adımın, Türkiye'nin terör belasından tamamen kurtulması ve geleceğe daha güçlü, daha güvenli bir şekilde yürümesi adına hayırlı sonuçlara vesile olacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Teklifin hazırlanmasından komisyon çalışmalarına, müzakerelerden Genel Kurul sürecine kadar her aşamada emeği ve katkısı bulunan tüm milletvekillerine, siyasi parti gruplarına ve sürece katkı sunan herkese teşekkür eden Duran, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kararlılıkla sürdürülen Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda Gazi Meclisimizde atılan bu adımın, ülkemizin geleceği ve gelecek nesillerimiz için kalıcı bir kazanım olmasını diliyorum. Aziz milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun."

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Burhanettin Duran İletişim Başkanlığı
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