Libya’da çevresinde silahlı grupların çatıştığı Zaviye petrol deposunda yangın çıktı

Libya Ulusal Petrol Kurumuna bağlı Brega Petrol Şirketinden yapılan açıklamaya göre, Zaviye Petrol Deposundaki dizel tanklarından birinin "henüz bilinmeyen koşullarda isabet alması sonucu" hasar aldı.

Hasar gören tankta yangın çıktı ve dumanlar yükseldi, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın çıkan tankın çevresindeki petrol tanklarında ihtiyati olarak soğutma çalışmaları başlatıldı.

Açıklamada, bölgedeki silahlı gruplara çatışmaları acilen durdurmaları ve taraflara petrol tesislerinden uzak durmaları uyarısı yapıldı.

Öte yandan Ulusal Petrol Kurumundan yapılan açıklamada, Zaviye’deki petrol tesislerine yönelik saldırılar şiddetle kınandı.

Zaviye’deki petrol tesislerine yönelik tekrar eden saldırılar nedeniyle bölgede acil durum ilan edildiği kaydedilen açıklamada, sorumlular hakkında soruşturma başlatılması talep edildi.

Zaviye Petrol Rafinerisi'nde de 8 Ağustos’ta petrol tanklarından birine dron çarpması sonucu başlayan sızıntının kontrol altına alındığı belirtilmişti.

Zaviye kentinde son dönemde silahlı gruplar arasında çatışmalar yaşanıyor. Çatışmaların bazen petrol sahaları ve rafineriler çevresinde gerçekleşmesi nedeniyle bu sahaların bir kısmında mücbir sebep ilan edilerek üretim durduruluyor.