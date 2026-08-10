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Dünya
AA 10.08.2026 23:32

Kolombiya'da 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından "Ulusal Afet Durumu" ilan edildi

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından hükümet, "Ulusal Afet Durumu" ilan etti.

Kolombiya'da 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından "Ulusal Afet Durumu" ilan edildi

Merkezi, Kolombiya'nın batısındaki San Jose del Palmar kasabasının yaklaşık 5 kilometre doğusu olan 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından hükümet açıklama yaptı.

Ülkede 7 Ağustos'ta göreve başlayan Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella hükümeti, deprem nedeniyle Ulusal Afet Durumu ilan edildiğini duyurdu.

Kolombiya'da 7,4 büyüklüğünde deprem
Kolombiya'da 7,4 büyüklüğünde deprem

Bu kararla acil müdahale, arama kurtarma ve iyileştirme çalışmalarında kurumsal koordinasyon güçlendirilirken bütçe ve hukuki mekanizmalar da devreye sokuldu.

Depremde şu ana kadar 111 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

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