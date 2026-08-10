ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Kolombiya'nın batısındaki San Jose del Palmar kasabasının yaklaşık 5 kilometre doğusunda 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Açıklamada, depremin derinliğinin 107 kilometre olduğu bilgisi paylaşıldı.

Choco yönetim bölgesi başta olmak üzere Barranquilla, başkent Bogota, Medellin, Manizales, Pereira ve Bucaramanga gibi ülkenin çeşitli kentlerinde hissedilen deprem büyük paniğe neden oldu.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo De La Espriella, depremde 111 kişinin hayatını kaybettiğini, yüzlerce binanın hasar gördüğünü açıkladı.

Kolombiya'da 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. pic.twitter.com/8ICTMfDWbL — TRT HABER (@trthaber) August 10, 2026

Arama, kurtarma ve hasar tespit çalışmaları devam ederken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Manizales'te 3, Pereira'da 18 kişi öldü

Caldas eyaletine bağlı Manizales kentinin Belediye Başkanı Jorge Eduardo Rojas Giraldo, şiddetli depremin ardından kentin kritik bir durumla karşı karşıya olduğunu ve şu ana kadar 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Giraldo, kentte 10'dan fazla binanın tamamen yıkıldığını, çok sayıda yapının kısmi hasar gördüğünü belirtti.

20'den fazla evin yıkıldığını aktaran Giraldo, arama kurtarma çalışmalarının sürmesi nedeniyle bu sayının artabileceğine işaret etti.

Depremin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları için itfaiye, sivil savunma, Kızılhaç, gönüllü itfaiyeciler, ordu, polis, uzman kurtarma ekipleri ve belediye ekipleri seferber edildi.

Kolombiya'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depreme ait yeni görüntüler ortaya çıktı. https://t.co/wa5kieyNT9 pic.twitter.com/lpVXjliNdE — TRT HABER (@trthaber) August 10, 2026

Pereira Belediye Başkanı Mauricio Salazar Pelaez de basına yaptığı açıklamada, şimdiye kadar kentte 18 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Çok sayıda kişinin halen enkaz altında olduğunu tahmin ettiklerini vurgulayan Salazar, hayatını kaybedenlerin sayısının artmasından endişe ettiklerini belirtti.

Bu arada kentteki Matecana Uluslararası Havalimanı ile altyapı zarar gördü.

Havalimanında, insanların bulunduğu bir bölümde çatının bir kısmı çökerken, yetkililer şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya yaralanma bildirmedi.

Cali'de 3 katlı bir bina tamamen yıkıldı

Kolombiya basınında yer alan haberlere göre, Cali'de üç katlı bir bina tamamen yıkıldı, Manizales'te ise tarihi bir kilise ciddi hasar gördü, Quibdo'da da çok sayıda binada hasar meydana geldi.

Quibdo kentinde bazı binalar çöktü ve yaralananlar oldu.

Yıkımın olduğu bölgelerde arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Choco Valisi Nubia Carolina Cordoba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bölgede birkaç kişinin yaralandığını ve binalarda ciddi hasar meydana geldiğini belirtti.

Kolombiya Jeolojik Araştırmalar Kurumu, yerel saatle 08.18'de Choco yönetim bölgesine Novita kasabasında 4,6 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldiğini duyurdu.

Deprem sonrası yayımlanan videolarda, San Jose de Pereira Kilisesi'nin orta bölümündeki üst kısmın koptuğu, sarsıntı sırasında sokaktaki insanların bir polis motosikletine ve çevredeki diğer nesnelere tutunduğu, bölge sakinleri ve yoldan geçenler arasında panik ve kargaşa yaşandığı görüldü.

Venezuela, Ekvador ve Panama'da da hissedildi

Deprem, Kolombiya'nın yanı sıra Venezuela, Ekvador ve Panama'nın çeşitli bölgelerinde de hissedildi.

Merkezi Venezuela'da bulunan Telesur internet sitesinin haberine göre, Kolombiya'daki deprem nedeniyle Venezuela'da bazı binaların dış cepheleri kısmen yıkıldı, bir katedral ve bir havalimanı hasar gördü.

Panama'da yetkililer, deprem nedeniyle bazı binaları ve sağlık merkezlerini tahliye etti.

Sarsıntının ardından geçen ilk bir saatte Panama genelinde can veya mal kaybı bildirilmedi.​​​​​​