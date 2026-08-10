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Dünya
AA 10.08.2026 23:37

BM: Gazze’deki İsrail saldırıları, sivilleri tehlikeye atmaya devam ediyor

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının sivillerin hayatını tehlikeye atmaya devam ettiğini belirtti.

BM: Gazze’deki İsrail saldırıları, sivilleri tehlikeye atmaya devam ediyor

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın brifinginde Gazze'deki son durumu değerlendirdi.

İsim vermeden İsrail'in saldırılarına atıf yapan BM Sözcü Yardımcısı, bu saldırıların bölgede yaşayan Filistinlilerin hayatını ciddi şekilde tehlikeye attığını vurguladı.

Haq, "Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi, Gazze'deki askeri operasyonların Filistinlileri tehlikeye atmaya ve insani ihtiyaçları artırmaya devam ettiği konusunda uyarıda bulunuyor." değerlendirmesini yaptı.

Güvenlik güçlerinin cuma gününden bu yana bu tür birçok olayı kaydettiğini vurgulayan Haq, bunların birçoğunda sivillerin hayatını kaybettiğinin bildirildiğini söyledi.

Öte yandan Haq, Gazze'de patlayıcı tehlikelerini ortadan kaldırmak için çalışan insani yardım ekiplerinin, Ekim 2023’te çatışmaların başlamasından bu yana Gazze'de binden fazla patlayıcı mühimmatı tespit edip işaretlediğini belirtti.

Sözcü yardımcısı, söz konusu patlayıcı mühimmatların tespit edilmesinin, özellikle enkazı kaldırma ve altyapı çalışmaları için önemli olduğunu anlattı.

Haq, "İnsani yardım ortakları, bu hayat kurtaran hizmetlerin genişletilmesi ve sivillerin karşı karşıya olduğu risklerin azaltılması için Gazze'ye daha geniş bir yelpazede temel malzeme ve özel ekipmanların girişine izin verilmesi gerektiğini vurguluyor." ifadesini kullandı.

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