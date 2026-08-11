Parçalı Bulutlu 31.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.08.2026 10:05

Rusya: Kiev ve Zaporijya'da askeri sanayi tesisi ile lojistik merkezlerini vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev ve Zaporijya şehrindeki askeri sanayi tesisi ve lojistik merkezlerini vurduklarını bildirdi.

Rusya: Kiev ve Zaporijya'da askeri sanayi tesisi ile lojistik merkezlerini vurduk

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleriyle ilgili bilgi verildi.

Rus ordusunun gece Ukrayna'nın askeri savunma tesisi ile lojistik merkezlerine yönelik saldırı düzenlediği aktarılan açıklamada, Kiev'de insansız hava araçları (İHA), robotik ve radyo elektronik sistemlerinin depolandığı ve dağıtımının yapıldığı "Novaya Poçta" (Nova Poşta) terminali ile "Kiev-3" lojistik merkezinin vurulduğu belirtildi.

Saldırıda, Zaporijya kentinde askeri teçhizat için zırh ve çelik yelek için plaka üreten "Zaporojstal" fabrikasının da hedef alındığı kaydedilen açıklamada, saldırının karadan yüksek hassasiyetli silahlarla gerçekleştirildiği ifade edildi.

ETİKETLER
Kiev Rusya Ukrayna
Sıradaki Haber
Ukrayna: Zaporijya kenti ve Dnipropetrovsk bölgesine düzenlenen saldırılarda 9 kişi öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:11
Kürşad Zorlu: Türk Dünyası refahı ve barışı esas alan bir birliktelik
12:01
Konya Kapalı Havzası'nda 739 obruk tespit edildi
12:07
Dijital eğitimde büyük artış: Her 4 kişiden biri internetten öğreniyor
11:52
İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den "Hem savaşı hem diplomasiyi kazandık" açıklaması
11:40
Brent petrolün varil fiyatı 90 doları test ediyor
11:40
28 ilde zehir taciri 69 kişi tutuklandı
Türkiye'nin Arktik seferine katılan yabancı bilim insanları iklimi, kuşları ve mikroplastikleri araştırdı
Türkiye'nin Arktik seferine katılan yabancı bilim insanları iklimi, kuşları ve mikroplastikleri araştırdı
FOTO FOKUS
Bitlis'te şantiyede hortum paniği
Bitlis'te şantiyede hortum paniği
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ