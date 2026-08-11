Rusya: Kiev ve Zaporijya'da askeri sanayi tesisi ile lojistik merkezlerini vurduk

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleriyle ilgili bilgi verildi.

Rus ordusunun gece Ukrayna'nın askeri savunma tesisi ile lojistik merkezlerine yönelik saldırı düzenlediği aktarılan açıklamada, Kiev'de insansız hava araçları (İHA), robotik ve radyo elektronik sistemlerinin depolandığı ve dağıtımının yapıldığı "Novaya Poçta" (Nova Poşta) terminali ile "Kiev-3" lojistik merkezinin vurulduğu belirtildi.

Saldırıda, Zaporijya kentinde askeri teçhizat için zırh ve çelik yelek için plaka üreten "Zaporojstal" fabrikasının da hedef alındığı kaydedilen açıklamada, saldırının karadan yüksek hassasiyetli silahlarla gerçekleştirildiği ifade edildi.