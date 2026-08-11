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Dünya
AA 11.08.2026 09:36

Ukrayna: Zaporijya kenti ve Dnipropetrovsk bölgesine düzenlenen saldırılarda 9 kişi öldü

Rus ordusunun Ukrayna'nın Zaporijya kenti ve Dnipropetrovsk bölgesindeki farklı kasabalara düzenlediği hava saldırılarında 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna: Zaporijya kenti ve Dnipropetrovsk bölgesine düzenlenen saldırılarda 9 kişi öldü

Zaporijya Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı İvan Fedorov, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın bu gece Zaporijya kentine hava saldırısı düzenlediğini ifade etti.

Saldırının füze ve güdümlü bombalar kullanılarak yapıldığını aktaran Fedorov, ilk belirlemelere göre 6 kişinin öldüğü, 19 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinden (DSNS) yapılan açıklamada ise Dnipropetrovsk bölgesinin farklı kasabalarına düzenlenen hava saldırılarında 3 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

Kiev'de bir çocuk hastanesinin altyapısı hasar gördü

DSNS'den yapılan diğer açıklamada da Rusya'nın bu gece Ukrayna'nın başkenti Kiev'e balistik füze saldırısı düzenlediği kaydedildi.

Saldırıda, kentin Şevçenskiy semtindeki çocuk hastanesinin bulunduğu alanın isabet aldığı aktarılan açıklamada, "Olay yerinde 2 çukur oluştu. Binanın camları ve bir gaz borusu hasar gördü. Gaz servisi çalışanları kaçağı giderdi. Çocuklar ve doktorlar sığınaktaydı. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadı." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca kentteki bir deponun da saldırı nedeniyle hasar gördüğü bilgisi paylaşılan açıklamada, saldırıda bir kişinin yaralandığı belirtildi.
 

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