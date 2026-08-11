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Dünya
Space 11.08.2026 09:31

Tam güneş tutulması hangi ülkelerden izlenebilecek?

Kuzey Yarımküre’nin belirli bölgelerinde gündüzü alacakaranlığa dönüştürecek 12 Ağustos 2026 tam güneş tutulması; Grönland, İzlanda ve İspanya dahil olmak üzere kısıtlı bir hat üzerinden tam olarak izlenebilecek. Avrupa'nın geneli ise bu gök olayına parçalı tutulma olarak tanıklık edecek.

Tam güneş tutulması hangi ülkelerden izlenebilecek?

Kuzey Yarımküre’de heyecanla beklenen 12 Ağustos 2026 tam güneş tutulması, doğa tutkunlarına gökyüzünde görsel bir şölen sunmaya hazırlanıyor.

Ay'ın Güneş'i tamamen kapatacağı tam tutulma hattı, Arktik Okyanusu üzerinde başlayıp doğu Grönland, batı İzlanda ve kuzey İspanya’yı geçtikten sonra Balear Adaları üzerinden Akdeniz’e ulaşarak son bulacak.

Yaklaşık 293 kilometre genişliğindeki bu dar hatta bulunan izleyiciler, gündüzün kısa süreliğine geceye dönüşmesine tanık olacak. Ay'ın Güneş'i tamamen örttüğü bu anlarda, Güneş'in dış atmosferi olan korona katmanı özel bir ekipman olmadan çıplak gözle görülebilecek.

Tam tutulma hattının dışında kalan geniş bir coğrafyada ise etkileyici bir parçalı güneş tutulması gözlemlenecek. İngiltere, İrlanda, Fransa, Almanya, İtalya ve İskandinav ülkeleri de dâhil olmak üzere Avrupa'nın büyük bir bölümünde Ay, Güneş'in önünden geçerek belirgin bir karartı oluşturacak.

İspanya ve kuzey rotası en popüler duraklar

Gök olayını yerinde takip etmek isteyenler için kuzey İspanya en gözde rotalardan biri olarak öne çıkıyor.

Kolay ulaşımı ve tutulmanın gün batımına yakın gerçekleşecek olması, İspanya'da kartpostallık görüntüler sunacak.

Grönland ve İzlanda ise tutulmanın gökyüzünde daha yüksek bir konumda gerçekleşeceği Arktik manzaralarıyla çok daha farklı bir atmosfer vaat ediyor.

Güvenli izleme yöntemleri

Gözlem yapılan konum neresi olursa olsun, gerekli koruma olmadan Güneş'e doğrudan bakmanın tehlikeli olduğu vurgulanıyor.

Tutulmanın parçalı evreleri boyunca sertifikalı güneş tutulması gözlüklerinin veya teleskop, dürbün ve kameralara takılan özel filtrelerin kullanılması gerekiyor.

Koruyucu gözlükler yalnızca Ay'ın Güneş'i tamamen kapattığı o kısa tam tutulma anında güvenle çıkarılabilecek.

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Uzay Grönland İzlanda İspanya
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