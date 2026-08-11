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Türkiye
TRT Haber 11.08.2026 09:36

Yeşilköy’de denize atık su deşarjı: İSKİ’ye 1,6 milyon lira ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yeşilköy Balıkçı Barınağı’ndaki yağmur suyu hattından denize kaçak atık su deşarj ettiği tespit edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İSKİ’ye, Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içindeki kirlilik nedeniyle iki katı yaptırımla 1 milyon 678 bin TL ceza uyguladı.

Yeşilköy’de denize atık su deşarjı: İSKİ’ye 1,6 milyon lira ceza
[AA (Arşiv)]

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl müdürlüğü ekipleri, Yeşilköy Balıkçı Barınağı içerisinden denize atık su deşarjı yapıldığı yönündeki ihbarlar üzerine harekete geçti.

Farklı tarihlerde bölgede inceleme yapıldı. İSKİ'ye ait olduğu belirlenen ve denize ulaşan 2 beton borunun çevresinde deniz suyunun renginin koyu olduğu ve yer yer renkli su girişlerinin bulunduğu belirlendi.

Yetkililerle yapılan görüşmeler ve daha önce kaydedilen görüntülerde de söz konusu borular aracılığıyla Marmara Denizi’ne koyu renkli, yağlı su akışının gerçekleştiği tespit edildi.

Söz konusu atık su/kaçak deşarjıyla ilgili Çevre Kanunu kapsamında İSKİ hakkında idari işlem başlatıldı.

Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içindeki kirlilik nedeniyle iki katı yaptırım uygulanarak İSKİ’ye 1 milyon 678 bin TL ceza verildi.

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İSKİ İstanbul
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