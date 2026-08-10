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Türkiye
AA 10.08.2026 21:44

Kilis'teki afet konutlarının görüntüleri paylaşıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Asrın İnşa Seferberliği kapsamında Kilis'te inşa edilen afet konutlarının görüntülerini paylaştı.

Kilis'teki afet konutlarının görüntüleri paylaşıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat 2023'teki depremler sonrası Bakanlığa bağlı TOKİ, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Emlak Konut GYO ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, 11 ilde 174 ayrı alandaki 3 bin 481 şantiyede inşa çalışmalarını yürüttü.

Deprem bölgesinde 2 yılda 367 bin 995'i konut, 65 bin 672'si köy evi, 21 bin 690'ı iş yeri olmak üzere toplam 455 bin 357 bağımsız bölüm tamamlanıp teslim edildi.

 

Kilis'te ise 1713 konut, 852 köy evi, 4 iş yeri olmak üzere toplam 2 bin 569 bağımsız bölüm inşası tamamlandı.

Bakanlığın NSosyal hesabından, "Biz ev yaptık, milletimiz yuva" mesajıyla yapılan paylaşımda ise, Kilis'te inşa edilen afet konutlarının görüntülerine yer verildi.

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Deprem Kilis
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