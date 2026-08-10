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Türkiye
AA 10.08.2026 19:58

Gidere dökülen lavabo açıcı patladı: 5 yaralı

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde bir marketin deposundaki su giderine lavabo açıcı dökülmesi sonucu meydana gelen patlamada 5 kişi yaralandı.

Gidere dökülen lavabo açıcı patladı: 5 yaralı

Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki bir marketin deposunda yapılan tadilat çalışması sırasında su giderine lavabo açıcı döküldü.

Bu sırada meydana gelen kimyasal reaksiyon sonucu patlama oldu.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Patlamada yaralanan 5 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

AFAD ekiplerinin multirae cihazı ölçümlerinde reaksiyon sonucu toksit gaz belirlendiği, bunun normal değerin üstünde ölçüldüğü ve ortam havalandırılmasının yapıldığı öğrenildi.

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