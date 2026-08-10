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Türkiye
İHA 10.08.2026 15:46

85 yaşındaki annesini sopa ile döven kişi tutuklandı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde 85 yaşındaki kadının oğlu tarafından sopa ile dövdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

85 yaşındaki annesini sopa ile döven kişi tutuklandı

Bozova ilçesine bağlı Türkmenören Mahallesi'nde İslim Yaprak, oğlu İbrahim Yaprak tarafından evinin bahçesinde sopa ve yumrukla öldüresiye dövüldü. Kanlar içerisinde kalan yaşlı kadın komşuları tarafından Bozova Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Tedavi altına alınan yaşlı kadının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İsviçre'de eşini boğan ve bu olay nedeniyle yaklaşık 15 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliyesinin ardından 10 gün önce de Türkiye'ye gelip annesiyle yaşamaya başlayan İbrahim Yaprak, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Bozova İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yaprak tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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