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Türkiye
AA 10.08.2026 14:46

Ekipler yaban hayvan ticaretine göz açtırmıyor

Edirne'nin Enez ilçesinde düzenlenen operasyonda, ticarete konu edildiği belirlenen 257 yabani kanatlı kuşa el konuldu. Aralarında çamurcun, kılkuyruk, mandarin, suna ve sessiz kuğunun da bulunduğu kuşlar koruma altına alındı.

Ekipler yaban hayvan ticaretine göz açtırmıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri yaban hayvanı ticaretine geçit vermiyor.

Edirne'de yapılan operasyonda, ticarete konu edildiği tespit edilen 257 yabani kanatlı kuş koruma altına alındı.

Genel Müdürlüğün NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, operasyona ilişkin bilgi verildi.

Paylaşımda, Edirne'nin Enez ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, ticarete konu edildiği tespit edilen 257 yabani kanatlı kuşa el konulduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Aralarında çamurcun, kılkuyruk, mandarin, suna, karolin ördekleri, yeşilbaş ördek ve sessiz kuğu gibi türlerin de bulunduğu yabani kuşlar, gerekli işlemlerin ardından koruma altına alındı. Yaban hayvanlarının mevzuata aykırı şekilde bulundurulmasına ve ticaretine yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor."

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