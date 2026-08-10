6 ilde mikroplastik denetimi: 52 tesise 118 milyon lira ceza

Bakanlığa bağlı Mobil Su ve Atıksu Analiz Laboratuvarınca Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Karayusuflu Mahallesi'ndeki 7 ve 8 numaralı tarımsal drenaj kanallarında denetim yapıldı.

Denetime katılan Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürü Fatih Ekmekçi, ekiplerin çalışmalarını takip etti, bölgede incelemelerde bulundu.

Ekmekçi, incelemesinin ardından gazetecilere, mikroplastik ve plastik atıkların son günlerde gündemde yer tuttuğunu söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının bu konudaki saha çalışmalarını her zaman sürdürdüğünü dile getiren Ekmekçi, 2021'den bu yana yapılan 2 bin 866 denetim sonucunda 2 milyar 300 milyon lira ceza kesildiğini, 322 firmanın faaliyetlerinin durdurulduğunu anlattı.

Ekmekçi, Adana, Antalya, Muğla, Mersin, Hatay ve Gaziantep'te "seri denetimler" yapıldığını belirterek, "Sayın Bakanımız Murat Kurum'un talimatları üzerine 1 Temmuz'dan itibaren 604 denetim yaptık. 52 tesise 118 milyon 211 bin 499 lira ceza kestik, 19 tesisi faaliyetten menettik. Adana'da da 1 Temmuz'dan itibaren denetlenen 105 tesisten 11'ine idari işlem yaptık, 25 milyon 850 bin lira ceza kestik. Bunlardan 5'ini faaliyetten menettik" diye konuştu.

Yerel yönetimlere çağrı

Adana'daki drenaj kanallarının incelendiğini söyleyen Ekmekçi, şöyle konuştu:

"Deşarj edilen suda da yoğun şekilde mikroplastik kirliliğini görebiliyorsunuz. Burada aslında bir gerçeklikle yüzleşmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yerel yönetimler atık su ve kanalizasyon hattıyla ilgili çalışmaları düzenli şekilde uygulamaz ve atık suda arıtma tesisleri düzenli şekilde çalışmazsa, bir şekilde bu plastikler arıtılmadan doğaya bırakılırsa sonuç işte şu an gördüğünüz üzere bu şekilde denize ulaşacak şekilde ilerliyor. Yerel yönetimlere şunu söylememiz gerekiyor, kanalizasyon hatlarının temizliği, arıtma tesislerinin iyi şekilde çalışması, bu konuyla ilgili çalışmaların sürekli şekilde devam ettirilmesi önem arz ediyor. Yağışlar bol olduğu için zamanla burada biriken mikroplastikler suyun yoğun olmasıyla kütlesel harekete geçti. Bir nevi 'kusma' deriz buna. Akdeniz'e tüm kirlilik bu şekilde kusulmuş oldu. Bu da ilk etapta Akdeniz'e ulaşmış oldu."

"Akdeniz'e has 10 sabit noktada mikroplastikleri ve plastik atıkları ayrıca inceliyoruz"

Ekmekçi, denizlerde kirliliğe karşı çalışma yürüttüklerini, 428 bölgede "deniz izleme noktaları" olduğunu belirtti.

Akdeniz'deki çalışmaları değerlendiren Ekmekçi, şu ifadeleri kullandı:

"Akdeniz'e has 10 sabit noktada mikroplastikleri ve plastik atıkları ayrıca inceliyoruz. Akdeniz'de Taşucu Limanı'ndan Antalya'ya kadar halihazırda işi verdiğimiz yüklenici ODTÜ ile bu konuyu çalışıyoruz. ODTÜ'müzün gemisi, Bakanlıkla bu çalışmaları yürütüyor. Onlar da ilk tespit olarak bize, Taşucu Limanı'ndan itibaren Antalya kıyıları ekseninde mikroplastik kirliliğinin yüzeysel olarak var olduğunu belirttiler. Ancak bunun mevsim koşullarıyla irtibatlı olduğunu söylediler. Biz, bunların değerlendirmesini de yıllık raporlarla bildiriyoruz."

Ekmekçi, çevreyle uyumlu çalışan ve duyarlı olan sanayicilerin her zaman arkasında olduklarını vurgulayarak, "Çevreyi, havayı, suyu ve mavi vatanımızı kirleten hiçbir kişiye, kuruma müsaade etmeyeceğiz, müsamaha göstermeyeceğiz. Çevre Kanunu'nun bize vermiş olduğu yetkiyi en iyi şekilde kullanacağız" dedi.