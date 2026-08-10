YKS tercihlerinde öğrencilere rehberlik edecek içerikler TRT Dinle’de

TRT Dinle, YKS sonrasında başlayan tercih döneminde öğrenciler ve ailelere rehberlik edecek içerikler sunuyor.

Yükseköğretime geçiş sürecinde önemli bir karar aşamasından geçen öğrencilerin, puan ve sıralamalarının yanı sıra hedeflerini, ilgi alanlarını ve motivasyonlarını da dikkate alarak daha bilinçli tercihler yapmasına destek oluyor.

“Eğitim Koçu” ile üniversite ve lise tercihlerine rehberlik

TRT Dinle’de yer alan Eğitim Koçu içeriğinde, öğrencilerin eğitim ve kariyer yolculuklarında karşılaşabilecekleri karar süreçlerine yönelik rehberlik sağlanıyor. Üniversite ve lise tercihlerinin yanı sıra doğru bölüm ve okul seçimi konusunda dikkat edilmesi gereken noktalar ele alınıyor.

Tercih yapılırken yalnızca puan ve sıralamanın değil, öğrencinin ilgi alanlarının ve gelecek hedeflerinin de dikkate alınması gerektiğine yönelik değerlendirmeler aktarılıyor. İçerikte ayrıca kariyer planlamasına ilişkin öneriler sunularak, tercih döneminde daha bilinçli kararlar alınmasına katkı sağlayabilecek bilgiler paylaşılıyor.

“Yaşamı Fark Et” ile ailelere ve öğrencilere destek

Yaşamı Fark Et programında ise YKS sonrasında yaşanan belirsizlik, kaygı ve karar verme sürecine farklı bir açıdan yaklaşılıyor. Tercih döneminde ailelerin çocuklarına nasıl yaklaşabileceği, ebeveyn-çocuk iletişiminin nasıl desteklenebileceği ve sınav sonrasında oluşan kaygıyla nasıl başa çıkılabileceği ele alınıyor.

Özellikle tercih sürecinin yalnızca akademik başarı üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğine dikkat çekilirken, öğrencilerin duygu ve düşüncelerinin de önemsenmesi gerektiği vurgulanıyor. Böylece öğrenci ve velilerin tercih dönemini daha sağlıklı bir iletişim içerisinde geçirmesine katkı sunabilecek rehberlik içerikleri TRT Dinle’de bir araya getiriliyor.

YKS tercih döneminde son gün 10 Ağustos

20-21 Haziran’da gerçekleştirilen 2026-YKS’ye toplam 2 milyon 425 bin 627 aday başvurdu. Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) 2 milyon 255 bin 76, Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) 1 milyon 473 bin 113, Yabancı Dil Testi’ne (YDT) ise 143 bin 270 aday katıldı.

YKS tercih süreci başladı. Tercih döneminde ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz ve YÖK Atlas verilerinden yararlanılabiliyor. Uzman desteği de tercih sürecinde doğru karar verilmesine katkı sağlayan önemli unsurlar arasında yer alıyor. YKS tercihleri 10 Ağustos’ta sona eriyor.