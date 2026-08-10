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Eğitim
AA 10.08.2026 07:18

YKS tercih süreci bugün sona eriyor

Üniversite hayali kuran adaylar için geri sayım başladı. 29 Temmuz'da başlayan 2026-YKS tercih süreci bugün sona eriyor. Adaylar tercih işlemlerini ÖSYM'nin internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek.

YKS tercih süreci bugün sona eriyor
[Fotograf: AA]

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının 21 Temmuz'da açıklanmasının ardından, üniversite adayları için tercih süreci 29 Temmuz'da başlamıştı.

Tercih işlemleri ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından yapılabiliyor. Adaylar, tercih işlemlerini bugün saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek.

Adayların, 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemesi, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapması gerekiyor.

Bu yıl YKS'ye 2 milyon 425 bin 627 aday başvurmuş, sınavın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 255 bin 76 aday katılmıştı.

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