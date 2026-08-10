Alkolmetreyi üflemeyi reddeden sürücüye 350 bin lira ceza

Mevlana Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda F.B. yönetimindeki panelvan araç, virajı alamayarak kaldırıma çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken F.B., sağlık ekiplerinin tedavi talebini reddetti. Sağlık ekiplerine zorluk çıkaran sürücü, ambulansın kapısına yaslanarak sağlık ekiplerinin olay yerinden ayrılmaması için direndi.

Polis ekipleri tarafından alkol testi yapılmak istenen F.B. testi reddetti.

Ehliyetine daha önceden 'alkollü araç kullanmak' suçundan el konulduğu öğrenilen F.B.'ye alkol testini reddettiği ve ehliyetine el konulduğu halde araç kullandığı için 350 bin lira idari para cezası kesildi.

Yapılan kontrollerde F.B.'nin kullandığı panelvan aracın sigortasız ve muayenesiz olduğu belirlendi. Araç çekiciyle kaldırılarak, otoparka çekildi.