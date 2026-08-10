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Türkiye
İHA 10.08.2026 06:51

Alkolmetreyi üflemeyi reddeden sürücüye 350 bin lira ceza

Kayseri'de panelvan araçla kaza yapan sürücü alkolmetreyi üflemeyi reddetti. Ehliyetine daha önceden ‘'alkollü araç kullanmak' suçundan dolayı el konulan sürücüye 350 bin lira para cezası kesildi.

Alkolmetreyi üflemeyi reddeden sürücüye 350 bin lira ceza
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]

Mevlana Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda F.B. yönetimindeki panelvan araç, virajı alamayarak kaldırıma çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken F.B., sağlık ekiplerinin tedavi talebini reddetti. Sağlık ekiplerine zorluk çıkaran sürücü, ambulansın kapısına yaslanarak sağlık ekiplerinin olay yerinden ayrılmaması için direndi.

Polis ekipleri tarafından alkol testi yapılmak istenen F.B. testi reddetti.

Ehliyetine daha önceden 'alkollü araç kullanmak' suçundan el konulduğu öğrenilen F.B.'ye alkol testini reddettiği ve ehliyetine el konulduğu halde araç kullandığı için 350 bin lira idari para cezası kesildi.

Yapılan kontrollerde F.B.'nin kullandığı panelvan aracın sigortasız ve muayenesiz olduğu belirlendi. Araç çekiciyle kaldırılarak, otoparka çekildi.

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