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Gündem
AA 10.08.2026 00:42

Bakan Göktaş: Ülkemize, milletimize, şehit ailelerimize ve kahraman gazilerimize hayırlı olsun

Bakan Göktaş, şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenleme içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin yasalaşmasına ilişkin, "Şehitlerimizin bizlere emaneti kıymetli ailelerinin ve vatanımız uğruna canlarını ortaya koyan kahraman gazilerimizin haklarını güçlendiren yeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz" dedi.

Bakan Göktaş: Ülkemize, milletimize, şehit ailelerimize ve kahraman gazilerimize hayırlı olsun
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Bakan Göktaş, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, şehit aileleri ve kahraman gazileri daha güçlü haklarla buluşturduklarını belirtti.

Şehitlerin emaneti ailelerin ve vatan uğruna canlarını ortaya koyan gazilerin haklarını güçlendiren yeni bir dönemin kapılarının aralandığını belirten Göktaş, düzenlemelerle, tüm şehitlerin anne ve babalarına ödenen aylıkların, asgari ücretin altında kalmayacak şekilde iyileştirileceğini, terörle mücadelede yaralanıp malul sayılmayanlara ilk kez aylık bağlanacağını ve ücretsiz toplu taşıma, elektrik ve su faturalarında indirim gibi sosyal haklar sağlanacağını belirtti.

Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenleme Genel Kurul'da kabul edildi
Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenleme Genel Kurul'da kabul edildi

Göktaş, 15 Temmuz gazilerine aylık bağlanacağını, 15 Temmuz ve terörle mücadelede yaralanıp malul sayılmayan ancak derece tespiti yapılarak aylık bağlananların aylıklarını artırılacağını aktararak, erbaş ve erler, güvenlik korucuları, askeri öğrenciler ve terör eylemlerinin önlenmesinde faydalı olan siviller dahil olmak üzere vatan için canını siper eden gazilerin aylıklarının artırılacağını kaydetti.

Yasayla birlikte er ve erbaşların yeniden muayene hakkına ilişkin yaş haddinin, 55 yaşını doldurdukları tarihi esas alarak düzenleyerek hak kayıplarının önüne geçildiğini ifade eden Göktaş, ağır engelli gazilere ödenen bakım aylığının da artırılacağını duyurdu.

Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli ailelerinin ve kahraman gazilerimizin daima yanında olmaya devam edeceğiz. TBMM Milli Savunma Komisyonumuz başta olmak üzere, AK Parti Grubumuza, MHP Grubuna ve düzenlemeye destek veren tüm milletvekillerimize gönülden teşekkür ediyorum. Ülkemize, milletimize, şehit ailelerimize ve kahraman gazilerimize hayırlı olsun."

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Şehit Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mahinur Özdemir Göktaş
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