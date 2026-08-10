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Dünya
AA 10.08.2026 00:09

Dünya Müslüman Alimler Birliğinden "Mekke Ortak Savunma Anlaşması"na destek

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan "Mekke Ortak Savunma Anlaşması"nı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, anlaşmayı İslam aleminin birliği ve bağımsızlığı yolunda önemli bir adım olarak nitelendirdi.

Dünya Müslüman Alimler Birliğinden "Mekke Ortak Savunma Anlaşması"na destek

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, Kur'an-ı Kerim’in birlik ve dayanışmayı emreden ayetlerine atıfta bulunularak, üç ülke arasında sağlanan bu mutabakatın İslam ümmetinin “ortak tehditler” karşısındaki gücünü artıracağı ifade edildi.

Açıklamada, Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nın sadece askeri ve güvenlik alanlarıyla sınırlı kalmaması, gelecekte siyasi, ekonomik, sosyal, bilimsel ve kalkınma alanlarını da kapsayan kurumsal bir işbirliğine dönüşmesi temennisinde bulunuldu.

İletişim Başkanlığı'ndan Mekke Anlaşması'na özel iletişim kampanyası
İletişim Başkanlığı'ndan Mekke Anlaşması'na özel iletişim kampanyası

Anlaşmanın stratejik ve manevi önemi

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın bir araya gelmesinin stratejik bir ağırlık taşıdığına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Suudi Arabistan dini, tarihi, siyasi ve ekonomik ağırlığıyla, Türkiye siyasi, askeri, sanayi ve ekonomik gücüyle, Pakistan ise askeri yetkinliği ve stratejik konumuyla İslam dünyasında birbirini tamamlayan önemli güçlerdir. Bu üç ülkenin ortak hareketi, ümmetin birliği ve işbirliğinin güçlenmesi adına sağlam bir çekirdek oluşturacaktır."

Anlaşmanın 7 Ağustos’ta Mekke-i Mükerreme'de ve Mescid-i Haram'ın gölgesinde imzalanmasının derin bir manevi ve sembolik anlam taşıdığı belirtilen açıklamada, ev sahipliğinden ötürü Suudi Arabistan yönetimine de teşekkür edildi.

"Diğer İslam ülkeleri de sürece dahil olmalı"

Açıklamada ayrıca, bu adımın üç ülkeyle sınırlı kalmayıp, başta Filistin davası ve Mescid-i Aksa'nın korunması olmak üzere İslam dünyasının temel meselelerine inanan diğer Müslüman ülkelerin de katılımıyla daha geniş bir ittifaka dönüşmesi çağrısı yapıldı.

Dünya Müslüman Alimler Birliği, tüm İslam ülkelerinin liderlerine, alimlerine ve kurumlarına çağrıda bulunarak, bu tarihi adımın sunduğu fırsatların değerlendirilmesi, ortak çıkarlar doğrultusunda entegrasyonun sağlanması ve İslam dünyasının huzur, güvenlik ve izzeti için işbirliğinin genişletilmesi gerektiğini vurguladı.

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