Hamas, Gazze ateşkesinin ikinci aşama planına "bağlı olduğunu" açıkladı

Hamas, İsrail'in Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin Barış Kurulu tarafından duyurulan 15 maddelik planı reddetmesinin ardından yaptığı açıklamada, arabulucu ve garantör ülkelere söz konusu planın uygulanma sürecinin aksatılmasının veya ateşkes anlaşmasının İsrail tarafından baltalanmasının "önüne geçilmesi" çağrısı yaptı.

Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanması konusunda arabulucular ve Barış Kurulu ile varılan mutabakata Hamas bağlı kaldığını vurguladı.

Açıklamada ayrıca, Gazze Barış Kurulu'nun açıkladığı "üzerinde anlaşmaya varılan hususların sorumlu bir şekilde, ciddiyetle uygulanması" gerektiği ifade edildi.

Netanyahu, haftalık kabine toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, Gazze'de Barış Kurulu'nun sunduğu 15 maddelik ateşkesin ikinci aşaması planını reddetiklerini söylemiş, İsrail ordusunun Hamas tamamen silahsızlandırılmadan Gazze Şeridi'nde işgal ettiği bölgelerden çekilmeyeceğini duyurmuştu.

Ateşkesin ikinci aşaması için yol haritası duyurulmuştu

Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov, Hamas’ın ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik ayrıntılı bir yol haritasını kabul ettiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da Barış Kurulu'nun, Hamas ve Gazze'deki diğer silahlı gruplarla silahların bırakılması konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Hamas, Filistinli gruplarla birlikte müzakere sürecine ve arabulucuların ikinci aşamanın tamamlanmasına yönelik sunduğu önerilere olumlu yaklaştığını bildirmişti. Hamas, İsrail'in saldırılarını durdurması ve üzerinde mutabakata varılan hususlara ilişkin takvim oluşturulmasının temel şart olduğunu, ikinci aşamanın uygulanmasının da İsrail'in ilk aşamadaki yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesine bağlı olduğunu vurgulamıştı.

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi de Gazze Şeridi'nin yönetimini devralmak için kurumsal ve operasyonel hazırlıklarını tamamladığını açıklamıştı.

Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ilk aşaması 10 Ekim 2025’te yürürlüğe girmişti. Ateşkes, esir takası ve insani yardımların artırılmasını öngören anlaşmaya rağmen İsrail'in saldırıları ve yardım girişine yönelik kısıtlamaları sürmüştü.