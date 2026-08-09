1 Haziran'dan bugüne kadar çıkan yangınlarda 9 tutuklama

Adalet Bakanı Akın Gürlek, orman yangınlarına ilişkin yürütülen adli süreçlerin titizlikle takip edildiğini söyledi.

Bakan Gürlek, yaptığı açıklamada, "Yeşil Vatan"ı tehdit eden orman yangınlarının çıkış nedenleri ve sorumlularının tüm yönleriyle araştırıldığını belirtti.

Gürlek, Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığının takibinde, Cumhuriyet başsavcılıkları ve ilgili kurumların koordinasyonuyla yürütülen soruşturmalar kapsamında, 1 Haziran 2026'dan bu yana meydana gelen ve adli işlem yapılan 52 orman yangını bulunduğunu açıkladı.

Bu yangınlara ilişkin soruşturmalarda 34 şüphelinin tespit edildiğini belirten Gürlek, şüphelilerden 9'unun tutuklandığını, 14'ü hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığını kaydetti.

"Hiçbir yangının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecek"

Orman yangınlarının hem kasıt hem de ihmal ve tedbirsizlik yönünden titizlikle incelendiğini vurgulayan Gürlek, sorumluların adalet önüne çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Gürlek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ormanlarımızı kasten yakanların da ihmal veya tedbirsizlikleriyle yangına sebebiyet verenlerin de tespit edilerek adalet önüne çıkarılması için çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir. Suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecektir."