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Türkiye
TRT Haber 09.08.2026 17:36

Kuzeyde sağanak, batıda kavurucu sıcak

Yeni haftada yurdun büyük bölümünde sıcak hava etkisini sürdürecek. Kuzey ve doğu kesimlerde ise sağanak görülecek. Meteoroloji, özellikle Samsun çevresi için yarın kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Kuzeyde sağanak, batıda kavurucu sıcak

Yurdun büyük bölümünde sıcak havanın etkisi devam edecek. Ancak kuzey ve doğu kesimlerde yerel sağanaklar görülecek.

Pazartesi günü Marmara’nın doğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Samsun için sarı kodlu yağış uyarısı var. Akdeniz’in Toroslar mevkiinde de yerel yağışlar görülecek.

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

Kuzeyde sağanak, batıda yüksek sıcaklık

Salı günü yağışlar, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda olacak.

İstanbul’un kuzeyi, Kocaeli ve Antalya’nın iç kesimlerinde de yerel sağanak bekleniyor. Çarşamba günü Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağış devam edecek. İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Doğu Anadolu’nun bazı noktalarında da yerel sağanak etkili olacak.

Sıcaklık genel olarak mevsim normalleri civarında ve biraz üzerinde seyredecek. Doğu kesimlerde ise hafta başından itibaren sıcaklıkların azalacağı tahmin ediliyor.

3 büyük ilde hava durumu

Başkent Ankara’da üç gün boyunca parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Beklenen en yüksek sıcaklık 32 derece.

İstanbul’da yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor. En yüksek sıcaklık 31 derece.

İzmir’de ise güneşli ve sıcak hava etkili olacak. Beklenen en yüksek sıcaklık 37 derece.
 

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