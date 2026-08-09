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Türkiye
AA 09.08.2026 12:47

Sahillerde kırmızı bayrak: 4 ilde denize girmek yasak

Olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle Zonguldak'ta, Sakarya'nın 3 ilçesinde, Kocaeli'nin Kandıra ve Düzce'nin Akçakoca ilçelerindeki sahillerde denize girişler yasaklandı. Cankurtaran ekipleri kırmızı bayraklarla vatandaşları uyarıyor.

Sahillerde kırmızı bayrak: 4 ilde denize girmek yasak

Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde olumsuz hava ve deniz koşulları etkili oluyor.

Kaymakamlıklarca olumsuz şartlar nedeniyle bu ilçelerde denize girişler yasaklandı.

Sahillerde görev yapan Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek insanları yasağa uymaları konusunda uyarıyor.

Kocaeli

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmeyecek.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle ilçede bulunan tüm sahillerde denize girmenin yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, yasağa uyulması istendi.

Düzce

Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı olan Akçakoca ilçesinde olumsuz şartlar nedeniyle denize girişlere yasak getirildi.

Kaymakamlık şu açıklamayı yaptı:

"Denizlerimizde meydana gelen olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle vatandaşlarımızın can ve mal varlığını korumak amacıyla ilçemizdeki tüm plaj ve sahillerde denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Cankurtaran ekiplerimizin bayraklarla, sahil güvenlik unsurlarının sözlü ve uygulamalı olarak bildireceği uyarılara titizlikle uyulması ve vatandaşlarımızın alınan karar konusunda hassasiyet göstermesini önemle arz ederiz."

Zonguldak

Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava ve deniz koşulları etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle vatandaşlarımızın can güvenliğinin korunması amacıyla 9 ve 10 Ağustos'ta denize girişler yasaklanmıştır. Vatandaşlarımızın, güvenliği açısından yasağa riayet etmeleri önemli rica olunur" ifadelerine yer verildi.

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